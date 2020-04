Coronavírus: Boletim indica mais uma notificação e outro caso descartado

Mais uma notificação de investigação é registrada e mais um caso está descartado em Araxá, de acordo com o Boletim Oficial Epidemiológico de Covid-19 de Araxá deste domingo (19).

A tabela de síndrome gripal permanece inalterada, com 294 registros. São 57 notificações, com 14 casos aguardando resultado, dois óbitos em investigação, e 40 casos descartados. O perfil epidemiológico de notificações indica 31 mulheres e 26 homens, 54% do total com idade entre 20 a 59 anos.

Araxá tem até o momento três casos confirmados de coronavírus. São dois homens e uma mulher

Casos confirmados

O primeiro foi de um homem de 38 anos que contraiu a Covid-19 durante uma viagem a São Paulo em março, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Ele cumpriu quarentena e se curou da doença. Onze casos aguardam resultado.

O segundo caso é referente a uma idosa de 89 anos. Segundo a Secretaria de Saúde, a transmissão ocorreu de forma comunitária, ou seja, não teve histórico de viagem para outra cidade recentemente, demonstrando que o vírus já circula na cidade. A paciente está internada desde o último dia 8 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia.

Terceiro caso de coronavírus é de um homem de 27 anos que contraiu o vírus durante uma viagem. O jovem já fez isolamento, foi liberado e passa bem. A família dele testou negativo.

Confira os indicadores.