Corrida e Caminhada Lilás mobiliza Araxá neste domingo

Mais do que esporte: um passo coletivo contra a violência. No próximo domingo (24), a Prefeitura de Araxá realiza a 1ª Corrida e Caminhada Lilás, ação da Campanha Agosto Lilás promovida pela Prefeitura de Araxá através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A concentração começa às 7h, no Barreiro, e a largada está prevista para as 8h.

Exclusivo para mulheres a partir de 14 anos, o evento reúne corrida de 4 km e caminhada de 2 km, além de uma manhã inteira de cuidado e informação: aferição de pressão e testes rápidos, bioimpedância, alongamento e massagem, orientações nutricionais e jurídicas, plantões informativos com o CRAM e a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), oferta de cursos gratuitos e espaço de recreação infantil com monitores para que mães e responsáveis participem com tranquilidade.

Todas as participantes inscritas já fizeram a retirada do kit com camiseta e número de peito. A inscrição, mediante doação de itens de higiene e autocuidado feminino, destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade, foi um sucesso e arrecadou vários itens que serão destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade no município.

Ao final da corrida e caminhada, todas ganham medalha; sendo que as cinco primeiras da corrida recebem troféus e bolsas de estudo oferecidas pelo Uniaraxá.

A estrutura do evento inclui postos de hidratação, ambulância com equipe médica, agentes de trânsito, profissionais de saúde, fisioterapeutas e segurança. A ação conta com a organização da OPM (Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres) e da RN Sports, além do apoio das secretarias municipais de Saúde, Esporte, Serviços Urbanos e Segurança; CRAM; PPVD; Fundação Calmon Barreto; Sest/Senat; OAB; Uniaraxá e CMDM.