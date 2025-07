Corrida e Caminhada Lilás mobiliza mulheres em ação contra a violência de gênero; inscrições já estão abertas

A Prefeitura de Araxá realiza no próximo dia 24 de agosto, a partir das 7h, a 1ª Corrida e Caminhada Lilás, um evento exclusivo para mulheres, como parte das ações da Campanha Agosto Lilás 2025. A largada acontece às 8h, no Barreiro, e será marcada por uma grande mobilização em torno do enfrentamento à violência contra a mulher, da promoção do autocuidado e da valorização feminina.

As inscrições já estão abertas, são gratuitas e limitadas a 300 vagas. Podem participar mulheres a partir de 14 anos, garantindo presença por meio do link: www.rnsports.com.br/event-details/1-corrida-e-caminhada-lilas-araxa

Todas as inscritas receberão um kit com camiseta e número de peito, que deverá ser retirado em data e local previamente informados pela organização. Para a retirada do kit, será solicitada a doação de itens de cuidado e beleza femininos, como absorventes, desodorantes, shampoos, condicionadores, cremes hidratantes, maquiagens, perfumes, entre outros produtos de higiene e autocuidado, que serão destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade.

Ao final da prova, todas as participantes receberão medalhas de participação e poderão desfrutar de frutas frescas disponíveis na linha de chegada. As cinco primeiras colocadas na corrida também receberão troféus e bolsas de estudo oferecidas pelo Uniaraxá.

A corrida contará com postos de hidratação, ambulância com equipe médica de prontidão, agentes de trânsito, profissionais da saúde, fisioterapeutas e segurança no local.

Além das provas de corrida (4 km) e caminhada (2 km), o evento contará com uma programação completa voltada ao cuidado físico, emocional e social das participantes:

• Aferição de pressão e testes rápidos

• Biopedância, fisioterapia, massagem e alongamento

• Orientações nutricionais e jurídicas

• Plantões informativos com CRAM e Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica

• Oferta de cursos gratuitos para mulheres

• Espaço de recreação infantil, com monitores capacitados, para que mães e responsáveis participem com tranquilidade

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com organização da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (OPM) e da empresa RN Sports, além das secretarias de Saúde, Esporte, Serviços Urbanos e Segurança; do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), Fundação Calmon Barreto, Sest/Senat, OAB, Uniaraxá e Conselho Municipal do Direito da Mulher.