CP realiza a Terceira Reunião para Oitiva de Testemunhas

A Comissão Processante 02/2023, formada pelos vereadores: Dr. Zidane (presidente), Professora Leni Nobre (relatora) e Omara Paolinelli (membro), realizou no Plenário da Câmara Municipal, na tarde de sexta-feira (01), a terceira reunião para oitiva de testemunhas arroladas pela defesa do Prefeito Municipal Robson Magela.

As testemunhas responderam perguntas do advogado de defesa do Prefeito, Dr. Felipe Galo e dos vereadores presentes. O Secretário Municipal de Agricultura César Romero da Silva (Garrado) foi o primeiro a ser escutado. Ele foi questionado sobre o funcionamento do projeto Porteira Adentro, forma de controle das horas de trabalho dos equipamentos que atuam nos programas da secretaria, mudanças que aconteceram na pasta recentemente e detalhes sobre a contratação de máquinas através do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá (CIMPLA).

A segunda testemunha ouvida foi o empresário Caio César Gomes. As máquinas da empresa dele prestavam serviços para o CIMPLA. Ele foi questionado sobre sua relação com o prefeito, forma de controle dos trabalhos executados, locais em que os serviços foram prestados, dentre outros questionamentos.

Próximas Oitivas

Ao final da sessão, o presidente da Comissão reforçou o compromisso dos membros com a imparcialidade e comunicou a agenda das próximas oitivas:

15/12- 14 h- Reginaldo Alves da Silva- testemunha / 16 h – Adailton Luiz Ferreira- testemunha.

18/12- 14 h – Rubens Magela da Silva (Robson Magela)- denunciado.

– A população poderá acompanhar todas as reuniões da CP através do canal da Câmara no YouTube: youtube.com/camaramunicipaldearaxa.

Sobre a Comissão Processante

A CP é um grupo de vereadores designado para investigar e tomar decisões em relação a alegações de conduta inadequada ou violações. Ela analisa o pedido que levou em conta informações apuradas pela Comissão Parlamentar de Inquérito 02/2023 – CPI da Agricultura, a qual investigou possíveis atos de irregularidades na contratação de veículos, máquinas, tratores, caminhões e equipamentos por meio do CIMPLA, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Agricultura.