Cultura promove noite de autógrafos de escritores mirins

A Cultura Inglesa Araxá desenvolveu um projeto muito interessante junto a alguns de seus alunos de 9 e 10 anos que estão encerrando o curso Kids. Foi a primeira edição do projeto de incentivo a literatura onde os alunos escreveram livros em inglês, além de fazerem também a ilustração das publicações que foram editadas e impressas com material de qualidade e capa dura.

Os dezenove alunos escritores e seus familiares participaram da noite de autógrafos na sede da Cultura Inglesa Araxá, na última sexta-feira (18). Eles foram recepcionados pelas diretoras Valma Ashidani e Valda Sánchez, acompanhadas das professoras Liliam e |Vanessa que desenvolveram o projeto junto aos alunos, além de toda a equipe da Cultura Inglesa Araxá.

Valda diz que o projeto nasceu de visitas a escolas da Cultura Inglesa pelo país onde conheceram esta iniciativa. “Os alunos são responsáveis por todas as etapas do livro. Desde a concepção da ideia, até a criação dos personagens, a escrita e os desenhos, tudo é feito pelas crianças. É uma criação única deles, cada livrinho tem uma história mais diferente e interessante que o outro”, afirma a professora.

Segundo ela, este projeto desperta nas crianças o valor pela leitura e o interesse pela escrita. “São práticas importantes que estão um pouco adormecidas, talvez por conta de tanta tecnologia e o uso constante de tablets e computadores. Os alunos estão entusiasmados e, aluno entusiasmado obviamente estuda mais e rende mais. Todos nós da Cultura Inglesa estamos muito orgulhosos do sucesso deste projeto que extrapolou nossas expectativas”, revela Valda.

A professora Liliam, a famosa Lili, explica que o estudo do idioma na Cultura Inglesa trabalha não só a fala, mas também a escrita e este projeto traz este incentivo. “Aqui na Cultura Inglesa Araxá estes nossos alunos vêm compondo frases desde o início de suas trajetórias de aprendizado e aos poucos vão fazendo textos maiores. Este trabalho desenvolvido no curso Kids é pra nós uma experiência linda e desafiadora. Estamos muito felizes com o resultado final”, diz Lili.

O engenheiro químico Rogério Marques Ribas, é pai da pequena Mariana Melo Ribas de 10 anos e ficou muito satisfeito com o desempenho da filha. “Acho super importante esta iniciativa da Cultura Inglesa porque desperta na criança a curiosidade por estes trabalhos culturais. O livrinho dela ficou muito legal. A Mariana tem manifestado muito mais vontade de ler e escrever o que faz muita diferença. Depois do projeto ela já me fez comprar quatro livros e está lendo todos os dias. Espetacular, está de parabéns a escola e minha filha também”, afirma Rogério.

A Maria Eduarda Resende Barbosa tem 10 anos, estuda na Cultura Inglesa Araxá e escreveu o seu primeiro livro. Segundo ela, o livrinho que escreveu em inglês conta a estória de uma menina que tinha dois amigos que gostavam de animais e viveram uma aventura com uma filhotinha de onça. “Foi muito legal escrever, desenhar e aprender algumas novas palavras em inglês. Quero escrever outros livros”, garante Maria Eduarda.

A vovó Aline Di Mambro Gil ficou empolgada com o netinho Gustavo de Paula Rodrigues Gil, 9 anos e adorou seu livrinho. “Estou apaixonada com este projeto, achei fantástica a ideia. Foi uma grande surpresa para nós. Ele fez uma estorinha sobre videogame que é o que mais gosta, toda escrita em inglês e ainda fez os desenhos. O Gustavo já é o meu escritor favorito”, se emociona Aline.