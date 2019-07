Curso de Oratória recebe grande Público no Teatro Municipal

A Câmara promoveu, nesta quinta-feira (04/07), o curso “Oratória: Fundamentos e Prática do Falar Bem”. O responsável pela palestra foi o Professor Ivan Capdeville Junior, Mestre em Linguística pela UFMG e sócio fundador da Sociedade Brasileira de Retórica. O evento, realizado no Teatro Municipal, contou com a participação de Vereadores da região do Alto Paranaíba, autoridades, servidores, imprensa e comunidade em geral.

O Vice-Presidente do Legislativo Araxaense, Vereador Fárley Cabeleireiro (DEM), foi o responsável pela abertura do curso, passando a palavra ao palestrante. O Professor Ivan, que também é redator revisor da Assembleia Legislativa, celebrou a experiência vivenciada no evento: “As seis horas de curso possibilitam o desenvolvimento no campo da oratória de forma livre e divertida, com objetivo de transformar os participantes em bons oradores, capazes de encantar as pessoas com as palavras”.

O grande número de interessados nas inscrições fez com que o encontro, incialmente previsto para o Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto, na sede Câmara, fosse transferido para o Teatro Municipal. A ação foi viabilizada através de uma parceria entre a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal, por meio de suas Escolas do Legislativo, criadas para o fortalecimento da consciência cidadã.

O curso foi ministrado para trazer reflexões sobre a linguística e retórica, dissecando os aspectos que devem ser observados para um bom desempenho em apresentações orais e elaboração de diferentes tipos de texto. O Manual de Redação Parlamentar adotado pela ALMG foi um dos parâmetros utilizados na palestra, tratando de textos de natureza política, técnico-legislativa, político-administrativa e técnico-consultiva.