Cursos gratuitos de qualificação profissional para adolescentes em Araxá

Estão abertos treinamentos variados para jovens de 16 e 17 anos em Araxá que visam despertar os adolescentes para o empreendedorismo e para a possibilidade de ser dono do próprio negócio. Os cursos gratuitos serão oferecidos pelo projeto Primeira Chance que visa proporcionar estágio, trabalho e renda para adolescentes. As aulas serão nos Centros de Referencia de Assistência Social (CRAS) e Núcleos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de sete bairros da cidade, numa parceria entre a Secretaria Municipal de Ação Social e o Instituto Apreender, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

São mais de cem vagas, as inscrições estão abertas e os treinamentos começam a partir do dia 4 de agosto, no período da tarde, para os cursos de Atendimento ao Cliente/Garçom; Pizzas, Pães, Roscas e Biscoitos (CRAS Abolição); Personal Organizer (CRAS Francisco Duarte); Maquiagem (Núcleo do Bairro Leblon); Design de Sobrancelha (Núcleo do Boa Vista); Bombons e Trufas (Núcleo do Santo Antônio); Decoração de Mesa de Frios (Núcleo do Pão de Açúcar) e Informática Essencial (Instituto Apreender).

A assessora técnica da Secretaria de Ação e Promoção Social, Fernanda Negrão, explica que é a primeira vez que esses cursos são oferecidos para os adolescentes da cidade. O objetivo é oportunizar aos jovens o acesso às novas oportunidades, para que busquem alternativas para geração de renda e ingresso no mercado de trabalho. “Qualificar é muito importante porque é difícil dar oportunidade para quem não tem experiência. Quando esses adolescentes procurarem emprego terão algo mais, será um diferencial para aumentar a chance de contratação”, ressalta.

Fernanda informa que as vagas são voltadas para jovens que estudam e têm prioridade os adolescentes que são pais. Nesta semana, equipes da Secretaria, do CRAS e Núcleos fazem busca ativa, visitam escolas públicas e espaços nos bairros para divulgar os cursos. Os participantes receberão lanche e alguns treinamentos terão transporte gratuito. Mais informações pelo telefone (34) 3691-7065.

Busque o CRAS ou Núcleo de Convivência mais próximo de sua residência e inscreva-se.