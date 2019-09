Denise Fraga no Sempre Um Papo em Araxá

O Sempre Um Papo e a CBMM convidam o público de Araxá para conversar com a atriz e cronista Denise Fraga que vai falar sobre o tema “A Educação na Contramão das Redes Sociais” no dia 26 de setembro, 5a-feira, às 19h30, no auditório da ACIA – Associação Comercial de Araxá (Av. Getúlio Vargas, 365 – Centro). A entrada é gratuita, por ordem de chegada.

Sobre o tema, Denise Fraga alerta que vivemos um tempo em que estamos perdendo para as redes. “A minha geração vive uma mudança de comportamento muito rápida e que a gente não soube lidar. E a educação dos nossos filhos neste sentido foi e tem sido um desafio muito grande. Como podemos lidar com essa velocidade que a tecnologia da informação imprimiu na nossa vida e também com a leviandade dela? Temos uma ferramenta incrível na mão que é a Internet, mas a gente perde, mais uma vez, para a questão do lucro acima de tudo, do que rende. Vejo minha sobrinha, crianças pequenininhas, vendo vídeos no Youtube e, no fim, é para vender alguma coisa”. Para a atriz e escritora, o desafio, hoje, é promover o autoconhecimento e ele só se dá a partir do outro, do encontro. “A internet parece unir, mas ela afasta as pessoas dessa decodificação humana. Vivemos um processo de desumanização. Temos, sim, que nadar contra a corrente e isso tem que começar em casa, com a criação dos pequenos. Temos que pensar nisso, pois a partir do momento em que você só se conhece a partir do outro e a internet não te dá este outro pleno, ali, olho no olho, na sua frente, a gente tem o desafio de buscar armas para se entender. Entender o que você quer e a sua escolha dentro dessa Torre de Babel que é a Internet, para você usá-la e não ser usado por ela. Às vezes, achamos que não precisamos dizer o óbvio. Mas precisamos, sim, dizer o óbvio para os nossos filhos. Temos que falar coisas que achamos que não precisa, porque já estão implícitas. Isso é para promover neles a sensação de escolha”.

Denise Fraga possui formação teatral e por seis anos atuou como a empregada Olímpia, no espetáculo “Trair e coçar, é só começar”. Na TV, estreou na novela “Bambolê” em 1987, mas alcançou sucesso nacional com a personagem Ritinha na novela “Barriga de Aluguel”. No programa “Fantástico”, da Rede Globo, fez o quadro “Retrato Falado”, que depois, virou livro. É casada com o diretor Luiz Villaça e tem dois filhos. Escreveu o livro “Travessuras de Mãe” que está esgotado.

Serviço: Sempre Um Papo com Denise Fraga

Dia: 26 de setembro, quinta-feira, 19h30

Local: Auditório da ACIA (Av. Getúlio Vargas, 365, Centro)