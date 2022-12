Deputado Bosco cobra duplicação da BR-262 da nova concessionária da Rodovia, durante audiência pública na ANTT

Levando reivindicações e sugestões de Araxá e região sobre a concessão da BR-262, o deputado Bosco participou nesta quinta-feira (1º) de Audiência Pública na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Brasília.

Bosco enfatizou a necessidade de duplicar a BR-262, nos 350 quilômetros que não foram duplicados pela antiga concessionária. “O trecho que está no município de Campos Altos precisa ser duplicado urgentemente, é recorrente os acidentes e com vítimas fatais. Nós não podemos mais permitir que as famílias chorem pelos seus amigos e familiares que tiveram suas vidas ceifadas em acidentes de trânsito”, completou.

Durante a Audiência, o Plano da Rodovia de Uberaba a Betim, foi informado que os investimentos serão em torno de R$4,18 bilhões que contemplam a reparação total da rodovia, sinalização adequada, construção de área de escape de passarelas, duplicações.

“A BR-262 é uma rodovia de extrema importância para Minas Gerais, em especial para as regiões do Alto Paranaíba, Noroeste e Triângulos Norte e Sul, levando desenvolvimento econômico para o Estado”, disse o deputado que também encaminhará as demandas da região, via ofício, para a concessionária e para a ANTT.

Também estiveram presentes o diretor da ANTT, Guilherme Sampaio; Carlos Alvisi, coordenador de Assuntos Rodoviários Sucon/ANTT; Robson Crepaldi, presidente da sessão; Santi Ferrari, representante da INFRA S.A, e representantes dos poderes público municipal, estadual e federal.