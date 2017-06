Deputado Bosco é condecorado com Medalha Alferes Tiradentes

O deputado Bosco foi agraciado nesta sexta-feira (09), na Academia de Polícia Militar, em solenidade de aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais, com a Medalha Alferes Tiradentes. Esta é a mais alta comenda da Polícia. Criada pelo Decreto 29.774, de 17 de julho de 1989, a Medalha é a mais alta comenda da PMMG e tem como objetivo distinguir personalidades e entidades que prestam relevantes serviços à Corporação. É uma reverência ao Protomártir da Independência do Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, cujo valor e exemplo de amor à Pátria transcendem as fronteiras do tempo.

O deputado Bosco ressaltou estar honrado com a Medalha da PMMG. “Sinto agradecido e honrado por esta tão importante condecoração, principalmente por ser uma homenagem de uma Instituição tão importante para nossa sociedade. Também parabenizo a Polícia Militar pelos seus 242 anos de serviços prestados aos mineiros”, afirmou. Bosco lembrou que a população precisa cada vez mais de uma Polícia atuante. “Os mineiros desejam uma polícia presente, eficiente, mas, sobretudo, operacional. Para uma atuação mais eficiente e eficaz”, destaca.

Diversas autoridades participaram da solenidade, entre elas o governador do Estado, Fernando Pimentel.