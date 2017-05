Bosco participa de outorga da Comenda Antônio Secundino de São José

Na última sexta (26), em Patos de Minas, o deputado Bosco, participou da homenagem as personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da agricultura, pecuária, abastecimento, saneamento e meio ambiente no Estado.

A cerimônia de entrega do título, marcada pelo Governo de Minas, aconteceu no salão do Buffet Decorfest.

Antônio Secundino de São José, que dá nome à Comenda criada em 1991, nasceu na Fazenda da Onça, que hoje pertence ao município de Presidente Olegário, ele se formou engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura do Estado de Minas Gerais, em Viçosa, se especializou no exterior e, quando retornou, fundou a Agroceres, empresa que há 60 anos se dedica à pesquisa de sementes e ao agronegócio, responsável pela introdução do milho híbrido no Brasil.

Foram homenageados através do Decreto nº 33.473, que concede a Comenda Antônio Secundino de São José:

– Valder Steffen Junior, Reitor da Universidade Federal de Uberlândia

– Pedro Cláudio Coutinho Leitão, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

– Glênio Martins de Lima Mariano, Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER

– Marcílio de Sousa Magalhães, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA

– João Paulo Mello Rodrigues Sarmento, Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas – IEF

– Marília Carvalho de Melo, Subsecretária de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

– Ricardo Quadros Laughton, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros

– Edison Soares Fernandes, Pecuarista

– Geraldo Eleno Silveira Alves, Professor Titular da Universidade Federal de Minas Gerais

– Moacil Alves de Souza, Professor Coordenador do Curso de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa

– Myriam Aparecida Guimarães Leal Alvisi, Engenheira Agrônoma

– Natal José Fernandes, Produtor Rural Tamio Sekita, Produtor Rural