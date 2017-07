Deputado Bosco recebe Medalha da Ordem do Mérito Imperador D. Pedro II

O deputado Bosco foi homenageado, na última sexta-feira (3), com a maior comenda do Corpo de Bombeiros Militar, a Medalha da Ordem do Mérito Imperador D. Pedro II. A Instituição completa em 2017: 106 anos (31 de agosto de 1911).

A homenagem acontece em comemoração ao Dia Nacional dos Bombeiros (2 de julho). O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, presidiu, no Auditório JK, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, a solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II e da Comenda Bombeiro Honorário 2017. O trabalho dos Bombeiros Militares de Minas Gerais é referência para o Brasil.

Criada em 2002, a honraria Dom Pedro II homenageia personalidades civis ou militares, brasileiros ou estrangeiros, além de instituições que, por suas atividades profissionais e sociais, contribuíram para o engrandecimento da corporação do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Decreto 43.197/2003.

“Tenho orgulho de receber esta homenagem que vem de uma Instituição que é tão querida por nossa sociedade. Me sinto honrado por poder contribuir com esta Instituição. Parabéns ao CBMMG pelos seus 106 anos”, frisa Bosco.