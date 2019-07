Deputado Bosco se reúne com presidente da Codemig

O deputado estadual Bosco esteve em audiência com o presidente da Codemig, Dante de Matos e com os organizadores do 1º Mundial de Queijo para buscar parceria com a Codemig para a realização do evento, que acontecerá pela primeira vez no Brasil e em Araxá, de 8 a 11 de agosto.

A comitiva foi representada por Marly Leite, vencedora de prêmio na França em 2017 com queijo produzido em Sacramento; o presidente da Associação de Queijos de Araxá, Wilson Menezes e a diretora da Bonare Eventos, Maricell Hussein.

O objetivo do Mundial do Queijo do Brasil 2019 é, por meio de concurso, colocar os queijos brasileiros lado a lado com os queijos internacionais, sem distinção de origem ou tecnologia. E assim, reconhecer a excelência dos melhores queijos e, consequentemente, elevar o reconhecimento da nossa cultura queijeira.

O evento, que já teve edições na França, Estados Unidos, Japão e Alemanha, contará com a presença de um corpo de jurados de origem eclética e internacional, como produtores artesanais e industriais, curadores, comerciantes, pesquisadores, chef de cozinha e jornalistas de gastronomia.