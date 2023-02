Deputado Bosco toma posse na Assembleia Legislativa para conduzir o quarto mandato consecutivo

O deputado Bosco foi empossado para seu quarto mandato. A cerimônia aconteceu no Plenário da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, onde 77 deputados tomaram posse para conduzir os trabalhos na 20ª legislatura.

O deputado Bosco destaca que assume mais um mandato para defender pautas importantes na área da saúde, cultura, educação e infraestrutura.

“Expresso minha gratidão a todos e renovo meu compromisso de continuarmos trabalhando com muito afinco, com muita dedicação. Para que nós possamos construir um mandato bastante propositivo com muitas conquistas importantes para todos. É com muito prazer e satisfação que tenho o orgulho de representar todos na Assembleia Legislativa”, comemora Bosco.