Desfile Cívico marca as comemorações do 7 de Setembro em Araxá

O tradicional Desfile Cívico-Militar, que em 2022 celebrou o bicentenário da Independência do Brasil, voltou a ser realizado após dois anos por conta da pandemia.

O evento realizado na manhã desta quarta-feira (7) marcou o encerramento das comemorações da Semana da Pátria, organizada pela Secretaria Municipal de Educação, e que neste ano teve como tema: “Cuidar e educar para transformar vidas”.

O desfile percorreu a avenida Getúlio Vargas e contou com a presença do prefeito Robson Magela, da secretária de Educação, Zulma Moreira, e demais secretários municipais, autoridades das forças de segurança, vereadores e a população que lotou todo o percurso da apresentação, totalizando 20.000 espectadores, de acordo com levantamento da Polícia Militar.

Ao todo foram 11 blocos com a participação de 135 representatividades entre servidores públicos, instituições, associações, Forças de Segurança, alunos da rede municipal e particular, reunindo cerca de 2.000 participantes.

A abertura do desfile trouxe uma novidade. Pela primeira vez, uma militar feminina carregou a Bandeira do Brasil durante a apresentação, a tenente Carol, da Polícia Militar.

A solenidade foi marcada também por um minuto de silêncio durante a apresentação da Secretaria Municipal de Saúde em homenagem aos familiares e vítimas da Covid-19, bem como aos todos os profissionais de saúde. Após o fim do minuto de silêncio, o público presente aplaudiu veementemente o momento e a secretária de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, soltou três balões em formato de coração para simbolizar a gratidão e a esperança para o futuro.

O prefeito Robson Magela destaca a participação em peso da sociedade no primeiro Desfile de 7 de Setembro realizado após a pandemia. “São encontros como esse que nos fazem refletir sobre nosso amor ao nosso país, é muito mais que um dever cívico, é gratidão. E ver a participação do araxaense, que lotou a avenida Getúlio Vargas, me encheu de orgulho. É tempo de voltar às atividades rotineiras neste período de pós-pandemia, com muita responsabilidade e amor ao próximo”, reitera.

A secretária Zulma Moreira explica que durante o desfile, além das cores da Bandeira do Brasil, também foi priorizada a branca, que traz em si a ideia de paz e respeito ao próximo. “Estávamos há dois anos sem desfile, sem sair às ruas, lutando contra uma pandemia. Então, o desfile deste ano teve um significado ainda maior. É um ato cívico, de amor à Pátria, de comemorar a cidadania e a liberdade. Mas também de festejar a vitória da vida, da oportunidade de recomeço”, destaca.