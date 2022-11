Desligamento programado: saiba onde a Cemig vai realizar serviços na rede elétrica em Araxá

A Cemig informa que está programado desligamento para realizar manutenção e obras no sistema elétrico em Araxá. Nesta quarta-feira, 23 de novembro, será instalada nova rede de distribuição protegida, que permite convívio harmonioso entre os cabos de energia e a arborização de vias públicas, e substituição de outros componentes, com o objetivo de reforçar o sistema elétrico, prevenir desligamentos acidentais e garantir o fornecimento de energia no município.

Para realização dos serviços com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais:

23/11/2022 – das 12h às 18h

Rua José Borges, entre números 7 e 93

Rua Antônio Pereira dos Santos, entre números 37 e 228

Rua Osvaldo Álvaro da Silva, entre números 10 e 694

Rua José Justino Cornélio, número 65

Rua Irinéia Alves de Paiva, entre números 20 e 181

Rua Laudelino Amâncio, número 100

Rua Augusto Flávio da Silva, entre números 20 e 165

Rua Estogio Pinheiro, entre números 67 e 186

Avisos

A Cemig disponibiliza aos seus clientes a opção de receber avisos de desligamento para obras e manutenção preventiva no sistema elétrico por SMS ou e-mail. Basta atualizar os seus dados no Cemig Atende Web: www.cemig.com.br.

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.