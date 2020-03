Destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá – 03/03/2020

Sete vereadores fizeram uso da tribuna da Casa da Cidadania, em Reunião Ordinária realizada nesta terça-feira (03). O Presidente da Câmara Municipal, vereador Roberto do Sindicato (SD), reforçou o convite para Audiência Pública da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, nesta quarta (04), às 14h, para apresentação do seu Relatório do último quadrimestre de 2019.

Tribuna:

Luiz Carlos (Podemos)

O vereador Luiz Carlos Bittencourt apresentou Indicação à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania solicitando estudo de viabilidade para implantação de um canteiro central com sinalização e indicações, retorno e cruzamentos de veículos na avenida Amazonas, para o acesso às ruas Rio de Janeiro, Santa Catarina e Curitiba, com o objetivo de disciplinar e organizar o tráfego.

Outra Indicação foi encaminhada ao Deputado Estadual Bosco, requerendo informações sobre a Agenda de Reuniões da Frente Parlamentar para a duplicação da BR 262 entre o trecho que liga Nova Serrana/MG a Uberaba/MG. Moção De Aplausos e Congratulações foi dirigida à Sra. Sandra Torquato pelo sucesso alcançado como cantora do Bloco Filhos de Beja no Carnaval de Araxá 2020.

Por fim, o vereador informou que discute um projeto para um Monumento Símbolo em memória da bicentenária Árvore dos Enforcados.

Raphael Rios (SD)

O vereador Raphael Rios apresentou uma indicação à secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, para encaminhar uma relação de quais medicamentos devem ser fornecidos pela Prefeitura de Araxá, quais são de responsabilidade do Governo de Minas e do Governo Federal, quais estão em falta e previsão de regularização do fornecimento à população.

Outra demanda apresentada pelo vereador foi a construção de uma pista de skate de modalidade profissional na revitalização da Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos. Demais proposições: operação tapa-buraco na avenida João Paulo II, imediações do Centro de Atendimento à Criança; manutenção de bloquetes e limpeza de mato alto no bairro Jardim Europa; recapeamento da avenida Honório de Paiva Abreu, no trecho de acesso aos Jardins Europa adjacências.

Moção de Congratulações e Reconhecimento foi dirigida aos paratletas Victor Paulo Fernandes Neves, Ludimila Borges, Thiago Antônio Mota e ao treinador Diego Rafael Mota, pelos grandes resultados alcançados durante o Circuito Brasil Loterias Caixa – Etapa Centro Leste, promovido entre os dias 31 de janeiro a 2 de fevereiro, em Brasília.

Robson Magela (Republicanos)

O vereador Robson Magela apresentou Indicação solicitando que a Prefeitura Municipal realize a limpeza das áreas institucionais localizadas nas ruas Cleide Carvalho Batista e Edson Moreira, no bairro Jardim Natália. “Moradores das ruas citadas procuraram este vereador para reclamar da sujeira das áreas institucionais existentes nestas vias. Diante dessas reclamações, este vereador solicita a limpeza das áreas”, justificou.

Outras pautas relacionadas às ações e obrigações da Administração Municipal também foram abordadas pelo parlamentar: Famílias nas margens do Córrego Grande em perigo; responsabilização dos caminhões pela má qualidade do asfalto em Araxá por parte da Prefeitura; proliferação de mato pela cidade; exposição de crianças da Casa Lar e Casa Abrigo em fotos por parte da Prefeitura; prioridade para obras apenas na região central.

Foi apresentado Projeto que dispõe sobre Denominação de Via Pública, de inciativa de todos os vereadores, que passa a denominar Horizontina Pena Cruz a atual rua Corredor Público e antiga estrada Araxá a Belo Horizonte.

Adolfo Segurança (Avante)

O vereador Adolfo Maurício apresentou Indicação que solicita vedação do telhado do quiosque na Escola Municipal Agar de Afonseca e Silva, no ambiente que serve de refeitório para os alunos, em razão do grande número de pombos vivendo no local: “É sabido por todos que doenças podem ser transmitidas, como Meningite, Omitose, Salmonelose, Histosplamose”.

Outra proposição requer instalação de mais bocas de lobo ao longo da avenida Washington Barcelos, Bairro Urciano Lemos, precisamente no espaço entre o prédio da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e entrada do Parque do Cristo: “Moradores das proximidades têm reclamado da dificuldade de escoamento da água das chuvas na via”, afirmou.

Bosco Júnior (Avante)

O vereador Bosco Júnior apresentou Requerimento ao Prefeito/Secretaria para verificação da possibilidade de mudança da Secretaria Municipal de Esporte para o Centro Esportivo Nadir Barcelos. “O Buracanã está em situação de abandono, depredado e deixando a comunidade vizinha em situação de desconforto. A transferência implica em melhorias para o local, beneficia atletas, clubes de esporte amador e com isto trará retorno ao esporte, objetivo primário do Centro Esportivo”, afirmou.

Outro Requerimento apresentado em tribuna solicita esclarecimentos das medidas a serem tomadas em relação aos moradores das áreas de riscos, paralelo ao Córrego Grande, córrego da galinha, que estão vivendo em situações sub-humanas. Por fim, o parlamentar indicou material de segurança para funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e requereu informações à Administração Municipal sobre os problemas no asfalto da avenida Hitalo Ross.

Moção de Pesar foi dirigida aos familiares do Senhor Reginaldo Batista, falecido no dia 14 de fevereiro de 2020.

Zezinho (PT)

O vereador José dos Reis apresentou Indicação para análise de viabilidade de mudança de mão de tráfego (de mão dupla para mão única) na rua José Raimundo Roque no bairro Francisco Duarte. “A indicação se faz necessária uma vez que a referida rua é bastante estreita para comportar tal movimentação de veículos, prejudicando o tráfego e colocando em risco os motoristas e pedestres que se utilizam da via”, justificou.

Zezinho também fez um pedido de manutenção da estrada do Ibitimirim, que liga a Rodovia 262 à 452, onde já se encontra toda a brita localizada na estrada – faltando apenas o maquinário da prefeitura para espalhar e também a manutenção de um trilho de trem logo após a entrada da rodovia 262, onde uma saliência vem cortando os pneus dos caminhões que por ali trafegam. Também foi apontada a necessidade de manutenção urgente na estrada que liga a cidade ao Arraial de São José da Antinha.

Fernanda Castelha (PSL)

A vereadora Fernanda Castelha apresentou Projeto de Lei que estabelece multa pela prestação de forma inadequada dos serviços de abastecimento de água. Em seguida, a Parlamentar apresentou sugestões à Administração Municipal para o local em que ocorreu a queda da Árvore dos Enforcados: monumento, memorial, plantio de outras árvores, etc.

Também foi apresentado Requerimento para instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar como fato determinado, no prazo de 120 (cento e vinte dias), o cumprimento das responsabilidades legais da COPASA com o Município de Araxá; além de Requerimento à Prefeitura para informações sobre a situação do quadro de funcionários dos Centros Municipais de Educação Infantil (Por que as aulas começaram sem o número adequado de funcionários).