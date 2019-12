Destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá – 03/12/2019

Cinco Projetos de Lei foram aprovados em Reunião Ordinária realizada nesta terça-feira (03/12), no Plenário da Câmara Municipal:

082/19: Autoriza a abertura de crédito especial para compensação entre regimes de previdência (Poder Executivo);

109/19: Institui a Semana Municipal da Oração (Pastor Claudenir);

110/19 Institui a Política Municipal para o tratamento e prevenção da Doença de Alzheimer no âmbito do Município de Araxá (Luiz Carlos);

113/19: Dispõe sobre denominação de Via Pública – Rua Jorcelina Maria de Oliveira, a atual Rua Quatro do Loteamento Condomínio Villagio III (Alexandre);

114/19: Altera o artigo 1° da lei 7.385/2019, que autoriza a doação de imóvel urbano para funcionamento do Cartório Eleitoral (Poder Executivo).

Tribuna:

Hudson Fiuza (PSL)

O Vereador Hudson Fiuza apresentou Indicação que solicita a construção de uma praça pública e instalação de equipamentos de ginástica, na área institucional localizada na Av. João Moreira Sales, Jardim das Primaveras II. O parlamentar também indicou limpeza da de área institucional localizada na Avenida Pedro de Paula Lemos, no Bairro Domingos Zema, e dos canteiros centrais das Avenidas Honório de Paiva Abreu e José Afonso Teixeira.

Revitalização foi requerida para o canteiro central da Avenida João Moreira Sales e para a pintura de redutores de velocidade das Avenidas Honório de Paiva Abreu, João Paulo II e Wilson Borges. Hudson também solicitou abertura de rua para ligação do Bairro Pão de Açúcar IV com o Bairro Jardim das Oliveiras e a construção de galeria de água pluvial para todas as ruas do Bairro Vila Silvéria. Demais proposições:

Mudança do ponto de ônibus na Avenida João Moreira Sales, em frente à empresa Bravo Veículos e Locações e mudança do ponto de ônibus na Avenida Sara Veras Matarim, em frente ao número 80, no Bairro Pão de Açúcar II;

Retirada das manilhas que se encontram na abertura do canteiro central da Avenida Tenente-Coronel Hermenegildo Magalhães para permitir a manobra de veículos de carga para o depósito do Hipermercado Mart Minas.

Fabiano Santos (Republicanos)

Depois de alguns meses de trabalho intenso, com ações para plantio de mudas nativas, limpeza, recolhimento de lixo e proteção de uma nascente, a Matinha que fica no Bairro Santa Rita vai ser a primeira área verde da cidade a receber um importante projeto piloto. O anúncio foi feito pelo Vereador Fabiano Santos Cunha, que tem acompanhado de perto todas as ações e dado o devido apoio e intermediando a busca dos recursos.

Com apoio da Curadoria do Meio Ambiente em Araxá, do Ministério Público-MG, a área será transformada com nova proposta de utilização, envolvimento com os moradores e preservação. “Viabilizamos a construção de pista de caminhada, cercamento e 50 placas educativas no entorno. É um investimento de aproximadamente R$ 80 mil, nessa parceria com o Ministério Público, com o aval direto do Curador do Meio Ambiente, Doutor Márcio Oliveira Pereira”, afirmou o parlamentar.

Na área da educação, desde 2017, Fabiano tem trabalho com a possiblidade de que aulas de robótica sejam colocadas nas escolas da Rede Municipal de Ensino. A equipe da Secretaria de Educação elaborou um projeto trabalhado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá (CMDCA). Agora, seguem os trâmites legais da aprovação e publicação, para que assim, a proposta seja colocada em prática. Serão quase dez mil alunos atingidos.

Garrado (PL)

O Vereador César Romero apresentou Requerimento ao Sr. Marco Antônio Rios, Secretário de Desenvolvimento Urbano de Araxá, solicitando operação tapa buracos no Bairro Pedro Pezzuti: “a gente sabe que o bairro está nos planos para ser totalmente recapeado, mas em razão do atual período chuvoso, esta operação já se faz necessária”, afirmou o parlamentar.

Em razão da sua última participação em tribuna no ano de 2019, Garrado desejou boas festas aos cidadãos araxaenses e um próspero 2020.

Pastor Claudenir (PP)

O Vereador Claudenir Dias falou sobre o Dezembro Vermelho, mês de conscientização e combate à AIDS. Requerimento foi apresentado ao Secretário de Serviços Urbanos, Sr. Marco Antônio Rios, solicitando melhoria na captação da água pluvial na Rua Jason Armando de Paula. O parlamentar também falou sobre visita realizada no gabinete do Senador Carlos Viana, com o objetivo de buscar futuras parcerias para Araxá.

Moção de Congratulações e Reconhecimento foi dirigida à Bem Brasil Alimentos, por ser nomeada uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil no ano de 2019 e pelo seu aniversário de 14 anos.

Alexandre Irmãos Paula (PL)

O Vereador Alexandre Irmãos Paula apresentou um vídeo sobre o Frigorífico Municipal de Araxá. De acordo com o parlamentar, o espaço tem atendido a demanda da cidade, reduzindo os custos de abate de animais e gerando empregos para toda a região. Alexandre também citou o crescimento do número de roubos de gado como um fator que só reforça a importância do frigorífico araxaense, dispensando deslocamentos de 100km para abate.

Em razão da sua última participação em tribuna no ano de 2019, Alexandre desejou boas festas aos cidadãos araxaenses e um próspero 2020, cobrando maior união da classe política em prol do município.

Fárley Cabeleireiro (DEM)

As seguintes reinvindicações foram apresentadas pelo Vereador Fárley Pereira de Aquino: Efetuação de serviços de capina e limpeza no canteiro central da Av. José Afonso Teixeira no Bairro Jardim Europa; Poda de árvores na Avenida Gaudêncio Inácio de Almeida (próximo ao aeroporto). Fárley cobrou mais seriedade na resposta dos Requerimentos apresentados, com justificativas plausíveis para a população.

Em seguida, o vereador comentou a devolução de 30 milhões de reais que a Copasa terá que fazer para a população de Pará de Minas, por cobranças indevidas. O parlamentar também comentou a falta de água no bairro Guilhermina Vieira Chaer e falou sobre visita feita nesta segunda feira (02/12), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao Deputado Estadual Charles Santos, bem como Audiência Pública para debater sobre a duplicação da BR 262.

Fernanda Castelha (PSL)

A Vereadora Fernanda Castelha apresentou Requerimento que solicita ao Sr. Geraldo Magela Mendes, Gerente da COPASA – Agência de Araxá, informações sobre a interrupção no fornecimento de água para bairros do município. Também foi apresentada, à Secretaria de Saúde, Indicação para Implantação de Hospital Municipal com leitos de clínica médica e cirurgia, além de UTI’s adultos, especialmente para atender pacientes de Araxá encaminhados pela UPA, conforme previsão do Programa do Governo atual.

Por fim, a parlamentar apresentou Indicação para a construção de um “Gatil”, (abrigo para gatos), em setor exclusivo, apartados do canil municipal. “Atualmente, no canil municipal, existem duas baias destinadas a receber gatos, porém essas baias não atendem, uma vez que gatos sofrem com o estresse, causados por estarem juntos aos cães, e o estresse felino pode levar a morte”, afirmou.