Destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal – 21/08/2018

A reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá desta terça-feira (21) foi aberta com a leitura de uma moção de pesar, em nome de toda a Casa de Leis, aos familiares de Luciano Borges, que faleceu no dia 18 de agosto. Luciano era sobrinho do vereador Jairinho Borges e filho da ex-funcionária da Câmara, Josenice Borges.

Um dos projetos aprovados durante a Ordem do Dia autoriza o Poder Executivo a reembolsar e/ou efetuar despesas com estadia, alimentação, transporte e acomodação da equipe do Araxá Esporte Clube, visando a participação na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro 2018, contemplando o valor de R$ 200 mil.

Segundo a matéria, em contrapartida o clube deve desenvolver o projeto esportivo e social de combate à evasão escolar “Bom de Bola, Bom na Escola”. O objetivo é promover a inclusão social através do esporte de 30 crianças, com idade entre 12 a 14 anos. Os participantes serão selecionados pela Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, com o intuito de estimular a frequência escolar e o bom comportamento, incentivar a prática de atividades físicas e o desenvolvimento de habilidades motoras e mentais.

Usaram a tribuna os seguintes vereadores: Bosco Júnior (AV), José dos Reis de Paula (Zezinho- PT), José Valdez da Silva (Ceará-PMB), Luiz Carlos Bittencourt (Podemos), Raphael Rios (SD) e Robson Magela (PRB).

Bosco Júnior

Abrindo os trabalhos na tribuna, o vereador Bosco Junior solicitou por meio de indicação a limpeza do Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel. A solicitação atende pedidos dos empresários do local.

O vereador também pediu, por indicação, a substituição da iluminação comum por lâmpadas de led no bairro Morada do Sol. Outras melhorias estão sendo realizadas na localidade que possui ruas arborizadas e com muitos moradores idosos que precisam de espaços iluminados para transitar.

Bosco Jr. comentou a realização da Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo, criada através de um projeto de autoria do parlamentar. O evento viabiliza ações em prol dos ciclistas da cidade e incentiva a prática de atividades físicas. Ele destacou que placas indicando a presença de ciclistas foram instaladas em avenidas da cidade e que metade da obra da ciclovia da avenida Hitalo Ross já está concluída.

Zezinho

O vereador Zezinho comentou a realização do 18º Dançaraxá, que aconteceu entre os dias 17 a 20 de agosto, no Gran Hall. Na opinião do vereador, festivais desse tipo valorizam os talentos e fortalecem a cultura da cidade. Ele aproveitou para pedir apoio ao Executivo para o transporte de alunos e atletas araxaenses, que participam de eventos fora da cidade.

Zezinho informou que procurou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural para solicitar melhorias na estrada da Antinha, tendo em vista a grande movimentação no local. Ele lembrou que a prefeitura adquiriu recentemente máquinas para recuperação de estradas rurais.

O parlamentar finalizou elogiando o prédio recém-inaugurado da Escola Municipal. Na opinião de Zezinho, a região do bairro São Geraldo também precisa de uma escola de nível fundamental, seguindo os moldes da recém-inaugurada.

Indicação – Serviços de sinalização vertical e horizontal nas ruas José Vaz de Pereira e Joana D’arc Gonçalves, entre os bairros Abolição e Max Neumann.

Indicação – Serviço de pavimentação asfáltica na rua dos Hibiscos, no bairro Parque das Flores.

Ceará

O vereador Ceará comentou o tema saúde. Ele recebeu informações de que visitou recentemente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e constatou o atendimento com somente três médicos. Para Ceará, uma cidade com mais de 100 mil habitantes precisa de um maior número de profissionais para melhorar a qualidade dos atendimentos e dar mais agilidade à UPA.

Além da necessidade de aumentar o quadro de profissionais da saúde para a unidade, Ceará também pediu a valorização da categoria. Ainda comentando o assunto saúde, o parlamentar falou sobre a falta de medicamentos na Farmácia Municipal e da dificuldade de marcação de consultas nas Unidades Básicas de Saúde.

Indicação – Estudo de remarcação de faixa de sinalização em todo o bairro Aeroporto e adjacências.

Indicação – Recuperação nas vias públicas: rua Maria Joaquina Vaz, no bairro Bouganville, e na avenida José Afonso Teixeira, bairro Jardim Europa e adjacências.

Luiz Carlos Bittencourt

O vereador Luiz Carlos Bittencourt foi um dos parlamentares que pediu apoio ao Araxá Esporte Clube, que no momento disputa a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Ele destacou a importância do time que, mesmo com toda dificuldade, está realizando uma excelente campanha. Ele apresentou uma indicação solicitando a continuidade da parceria da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) com o clube.

Ainda comentando a realidade do Araxá Esporte Clube, Luiz Carlos apresentou uma solicitação ao Executivo pedindo um maior aporte financeiro na primeira fase do campeonato, pois o time vai realizar 12 jogos na primeira etapa, caso se classifique, e quatro na segunda.

Essas demandas relativas ao Araxá serão encaminhadas ao Poder Executivo por meio de indicações.

Indicação – Estudo para recapeamento da rua Marechal Deodoro com rua Ipiaó e vias nas imediações, na área central da cidade.

Indicação – Estudo para limpeza e cercamento da área institucional localizada na esquina das ruas Antônio Pereira Vale com Pedro Avelino de Oliveira, no bairro Dona Adélia.

Moção de Congratulações e Reconhecimento – A Carlos Henrique Afonso, conhecido como Marruco, pelo aniversário de um ano de funcionamento do Boteco do Marruco.

Raphael Rios

O vereador Raphael Rios comentou algumas melhorias necessárias para o bom funcionamento da coleta seletiva em Araxá. Ele apresentou indicação solicitando manutenção para os dois caminhões antigos e adaptações para os dois veículos novos. Raphael também destacou a necessidade de divulgação do calendário da coleta seletiva e do desenvolvimento de ações para educar a população em relação à separação do lixo.

Essas demandas serão encaminhadas ao Poder Executivo por meio de indicações.

O parlamentar realizou a leitura de um ofício do Ministério Público. O documento foi enviado em resposta ao relatório, elaborado pelo parlamentar, após visitas de fiscalização às escolas e creches mantidas pelo município. O ofício informa que foram instaurados procedimentos administrativos para acompanhamento e medidas pertinentes. Para Raphael, o retorno do Ministério Público mostra a importância do trabalho, que repassou os problemas detectados ao executivo e à promotoria.

Indicação- Asfaltamento da rua Benedito Soares da Silva, bairro Orozino Teixeira, e limpeza do terreno número 120 nesta mesma via pública.

Moção de Congratulações e Reconhecimento – Ao atleta Carlos Eugênio Cardoso, pela 1ª colocação no Campeonato Brasileiro de Supino e Levantamento Terra, Categoria Open, Divisão 100 a 110 kg de peso corporal.

Moção de Congratulações e Reconhecimento – Ao atleta Gabriel Resende Duarte, pela 1ª colocação no Campeonato Brasileiro de Supino e Levantamento Terra, Categoria Junior, divisão 111 a 125 kg de peso corporal.

Robson Magela

O vereador Robson Magela finalizou o Grande Expediente comentando diversos assuntos em tribuna. Dentre várias cobranças, ele comentou que recebeu reclamações sobre as condições da estrada da Antinha. Os produtores rurais e moradores enfrentam dificuldade para transitar na região. Robson lembrou que as máquinas compradas para realizar reparos em estradas vicinais precisam começar a trabalhar com urgência. Ele ainda destacou que as obras para melhorias na Ponte Queimada ainda não começaram.

Robson foi outro parlamentar que comentou a falta de alguns medicamentos na Farmácia Municipal. Ele destacou a falta de fitas para teste de glicose e pediu providências do Executivo em relação aos materiais insuficientes.

Ainda comentando a necessidade de melhoria nas estradas vicinais, ele cobrou a utilização do triturador para obter cascalho a partir de rejeitos da construção civil. Na opinião dele, essa seria a solução ideal para melhorar as estradas e dar destinação ao entulho do Distrito Industrial.

O vereador voltou a falar sobre o concurso público da Prefeitura de Araxá, realizado no ano passado. Ele cobrou novamente do Executivo uma posição sobre a convocação dos aprovados que estudaram e se esforçaram para assumir uma vaga no Poder Público.

Projetos Aprovados

Proposta de Emenda à Lei Orgânica 001/2018 – Altera-se a redação do Parágrafo Único do Artigo 50 da Lei Orgânica do Município de Araxá – Trata os procedimentos pós-tramitação de matérias no Plenário da Câmara Municipal.

Projeto de Lei 074/2018 – Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 2018 do Município de Araxá e dá outras providências – Crédito no valor de R$ 115.000,00 para execução do Programa Criança Feliz, via Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social.

Projeto de Lei 075/2018 – Autoriza a realização de despesa – Araxá Esporte Clube.