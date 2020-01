Dezenove pessoas são detidas por envolvimento com o jogo de azar

Dezenove pessoas foram detidas pela Polícia Militar por envolvimento com o jogo de azar neste sábado (4). Os militares chegaram aos envolvidos após denúncia anônima. A casa usada na prática dos jogos fica na rua Garibalde Cunha, no Centro da cidade.

Os autores detidos têm entre 30 e 79 anos. De acordo com a Polícia Militar, no local havia mesas com fichas e dinheiro.

Os militares realizaram busca pessoal em todos os presentes e apreenderam os valores que eles utilizavam nas apostas. A PM também cumpriu um mandado de prisão que estava aberto contra um dos envolvidos.

A operação também resultou na apreensão de 105 fichas de jogos, 288 caixinhas de baralho, uma máquina de cartão do jogo do bicho. Os materiais e os autores foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.