Dia D da Vacinação Contra o Sarampo para jovens de 20 a 29 anos será neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde segue recomendação do Ministério da Saúde e realiza o Dia da Vacinação Contra o Sarampo, entre 8h e 17h neste sábado, 30 de novembro, para pessoas de 20 a 29 anos que ainda não tenham tomado duas doses da vacina. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) em funcionamento no dia serão Unisa, Unioeste, Uninorte, Uninordeste e Unicentro.

O sarampo é uma doença com alto potencial de transmissão que apresenta variação sazonal (temporário), e aumento da incidência no período entre o final do inverno e o início da primavera, ou após estações chuvosas.

“Quem tem até 29 anos e já tem as duas doses, não precisa de participar da campanha. O sistema de lançamento de dados da campanha mudou e necessitamos que a pessoa apresente o cartão SUS no ato da vacinação”, destaca a referência técnica em Imunização, da Secretaria de Saúde, Marcela Mesquita.