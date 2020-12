Dia Mundial de Combate a AIDS é lembrado com campanha

O dia 1º de dezembro é conhecido como o Dia Mundial de Combate à AIDS. Em Araxá, a Secretaria Municipal de Saúde levou a equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA para o Calçadão da rua Olegário Maciel para desenvolver um trabalho de conscientização sobre a importância de se prevenir do contágio.

Durante a manhã desta terça-feira, os profissionais da saúde distribuíram panfletos explicativos com informações sobre o vírus. Também foram realizados 50 testes rápidos de HIV gratuitamente, todos com resultados negativos.

A coordenadora do CTA, enfermeira Roberta Duarte Silva, revela que neste ano de 2020 já foram realizados 1.848 exames em Araxá, dos quais 25 apresentaram resultados positivos para a contaminação. Segundo ela, atualmente cerca 250 pacientes com a doença são acompanhados pelo Serviço de Atendimento Especializado (SAE) que funciona junto ao CTA.

O Centro de Testagem e Aconselhamento realiza testes gratuitos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C todas as segundas, quartas e quintas-feiras a partir das 7h. Os interessados devem comparecer munidos de Identidade e Cartão do SUS na rua Calimério Guimarães, 850, Centro.

Segundo a enfermeira, a demora em procurar um diagnóstico é um agravante porque, sem saber que está contaminada, a pessoa espalha o vírus para os parceiros e contamina mais gente. “Muitas vezes as pessoas têm os sintomas, mas se sentem receosas de procurar o CTA. Quando descobrem que são portadoras do vírus, na maioria das vezes estão doentes e não dá mais tempo de tratar”, alerta Roberta.

O tratamento da AIDS é feito com medicamentos que são fornecidos gratuitamente pelo SUS. Os remédios combatem o vírus e fortalecem o sistema imunológico dos pacientes. Qualquer pessoa que esteve em uma situação de risco pode procurar o CTA. Em caso de dúvidas ligue (34) 3691-7081.