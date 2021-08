Dínamo empata com Minas Boca pelo Campeonato Mineiro Sub-17

Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro Sub-17 o Dínamo empatou por 0 a 0 com a equipe do Minas Boca. A partida foi realizada no último sábado (28), em Araxá. O clube entrará em campo novamente no próximo sábado (4), às 10h, contra o Futgol no Octaviano Paraíso (CT do Dínamo), em Araxá.

De acordo com as normas exigidas pela Federação Mineira de Futebol (FMF), as partidas do campeonato serão realizadas sem a presença de público como medida de prevenção ao coronavírus.

Escalações

Dínamo: Estevam; Davi Iwanow, Antônio Carlos, Rafael Melo e Jonathan (Pablo Elias); Alex, Davy Jr e Viriato; Kauã Alexandre (Vagner Gustavo), Filipe Biloca (Helder) e Matheusinho (Rafael Borges). Treinador: Williams Batista Freire.

Minas Boca: Leandro; Bruci, Vitão, Wallace e Paulo César (Alexsandro); Enzo (Cléber), Mateus, Samuel e Davi (Diego); Gabriel Araxá e Silas (Fernando). Treinador: Felipe Araújo.

Arbitragem: Gutemberg Gonçalves Ribeiro, auxiliado por Moíses Aquino Oliveira e Leandro Fernandes de Assunção.