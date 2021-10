Dínamo goleia e garante classificação antecipada no campeonato mineiro Sub-17

A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube venceu a equipe do Funorte por 4 a 2 e garantiu a classificação de forma antecipada para as quartas de final do Campeonato Mineiro Sub-17. Os gols foram marcados por Júlio César, Matheus Emanuel, Alex e Matheus Henrique. O jogo válido pela oitava rodada da primeira fase, aconteceu no último sábado (9), no Estádio José Maria Melo, na cidade de Montes Claros.

Com a vitória, o Dínamo chegou a oito pontos conquistados e abriu uma vantagem de cinco pontos à frente de Santarritense e Funorte, ambos com três pontos, que ficaram na 9ª e 10ª posições respectivamente.

A equipe entrará em campo novamente no próximo sábado (16), às 10h, contra o Atlético. O jogo será no Estádio Octaviano Paraíso (CT do Dínamo), em Araxá, e em caso de vitória o time araxaense poderá chegar até a quinta colocação na tabela.

De acordo com as normas exigidas pela Federação Mineira de Futebol (FMF) as partidas do campeonato serão realizadas sem a presença de público como medida de prevenção ao coronavírus.

Melhor em campo

O jogador Marcos Vinícius foi eleito o melhor em campo na partida contra o Funorte. Em todas as partidas, o melhor jogador em campo da Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube é escolhido como forma de incentivar os atletas.