Dínamo retoma atividades presenciais seguindo medidas de prevenção

A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube ficou mais de 30 dias sem treinos presenciais devido a Onda Roxa imposta pelo Governo de Minas Gerais. Com o fim da medida restritiva mais rigorosa do Programa Minas Consciente, as atividades das categorias sub-15, sub-17 e amador retornaram aos treinos em horários alternados na última quinta-feira (15). O clube preparou ações de higiene sanitária e normas de saúde seguindo as orientações do decreto municipal.

A retomada das atividades respeita as recomendações de distanciamento físico, iniciando com trabalhos individuais ao ar livre. Também é obrigatório o uso de máscaras a todos, exceto aos atletas durante as atividades físicas. A higienização de objetos e mãos são realizados constantemente e o clube ainda disponibiliza a cada atleta uma garrafa de hidratação para evitar a utilização de bebedouros.

O primeiro encontro foi marcado por um trabalho de preparação e conscientização das medidas de segurança que os atletas devem adotar para inibir as possibilidades de contágio do vírus durante os treinamentos. A instituição também promove um processo constante de educação e reforço sobre as medidas de prevenção à doença em todos os treinamentos

Durante a paralisação o clube manteve as atividades de forma remota e o acompanhamento periódico da saúde de todos os atletas e colaboradores.