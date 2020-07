Docentes do Cefet-MG ofertam curso gratuito para professores de matemática da rede pública

Professores de Matemática de escolas públicas da educação básica podem se inscrever, entre os dias 13 e 17 de julho, para o curso de Capacitação em GeoGebra. A iniciativa é coordenada por docentes do Departamento de Matemática do Cefet-MG.

O objetivo é capacitar os participantes para utilização do software GeoGebra no ensino de Matemática. O programa reúne ferramentas para trabalhar com geometria, álgebra e cálculo.

O curso é gratuito, tem carga horária de 20 horas, e será realizado em ambiente virtual de forma remota. Serão formadas três turmas de 15 participantes.

Confira o edital do curso de extensão Capacitação em GeoGebra para Professores de Matemática: https://bityli.com/aRllo