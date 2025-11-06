Dois foragidos da Justiça são presos em ações distintas da Polícia Militar em Araxá

A Polícia Militar prendeu dois homens com mandados de prisão em aberto durante patrulhamentos realizados na noite de quarta-feira (5) em Araxá. As ações ocorreram em bairros diferentes da cidade, mas com poucas horas de intervalo entre elas.

Por volta das 21h, uma guarnição realizava patrulhamento pela rua Maria da Costa Gomes, no bairro Santa Rita, quando abordou um homem em atitude suspeita. Após consulta no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O foragido, de 42 anos, foi preso e encaminhado ao delegado de plantão.

Na mesma noite, outra equipe da PM realizava operação na rua Tenente Wanderley Montandon, no bairro José Ferreira Guimarães, quando também abordou um indivíduo. Durante a verificação dos dados, os policiais constataram que o homem, de 41 anos, também tinha mandado de prisão expedido pela Justiça.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição das autoridades competentes.