Dois jovens são presos por envolvimento com o tráfico no bairro Santa Terezinha

Na noite da última sexta-feira (8), a Polícia Militar recebeu denúncia anônima que informava sobre um homem armazenando e vendendo drogas na rua Sebastião Afonseca e Silva no bairro Santa Terezinha.

Diante das informações a PM realizou a averiguação, vindo a abordar dois indivíduos no local da denúncia, sendo que um deles demonstrou bastante nervosismo. Ao realizar buscas, foram encontrados um pedaço de maconha, um pote de vidro contendo duas bolas de haxixe e dois tabletes de maconha, além de uma sacola com certa quantia de cocaína que estava enterrada no quintal.

Após os fatos os autores (21 e 22 anos) foram presos e encaminhados ao delegado de plantão, juntamente com o material apreendido.