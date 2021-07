Duas pessoas morrem em acidente de trânsito no Ana Pinto de Almeida

Um acidente de trânsito, na tarde de sábado (24), tirou a vida de duas pessoas no bairro Ana Pinto de Almeida. De acordo com a PM, quando a guarnição chegou ao local as vítimas estavam sendo amparadas por populares.

Logo em seguida, uma equipe do Corpo de Bombeiros deu início aos atendimentos e constatou que o motociclista envolvido no acidente já estava em óbito. Já o pedestre que havia sido atingido estava caído ainda com vida. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu.

Testemunhas afirmam que o motociclista, de 39 anos, trafegava em alta velocidade sentido bairro Urciano Lemos ao bairro Santa Maria. Ao se aproximar da faixa de pedestre não conseguiu parar a tempo, atropelando o senhor, de 66 anos, que estava atravessando sobre a faixa de pedestre.

As vítimas foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML). A perícia técnica da Polícia Civil também esteve no local para o trabalho de investigação.