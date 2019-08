Duas pessoas são presas por envolvimento com o tráfico de drogas no Bom Jesus

Na madrugada de sexta (16), durante operação no bairro Bom Jesus, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares depararam com a autora R.G.S. (31 anos) saindo de uma residência em atitude suspeita. Durante a abordagem, a PM localizou um cachimbo artesanal, utilizado para consumir drogas, além de uma pedra de crack e uma bucha de maconha.

A autora relatou ter comprado as drogas de A.M. (31 anos), já conhecido no meio policial e com passagens por tráfico de drogas. De imediato, foi realizada busca na residência indicada, onde o autor foi abordado. Com ele, a PM localizou certa quantia em dinheiro, um aparelho celular de origem duvidosa e mais de 40 pedras de crack.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão aos autores sendo conduzidos juntamente com todo material apreendido.