Dupla arromba loja no Centro e furta bicicletas

Nesta quarta-feira (19), por volta da 1h, a Polícia Militar (PM) compareceu à avenida Getúlio Vargas, onde a vítima de 34 anos relatou que o alarme de seu estabelecimento comercial disparou.

No local, encontrou as portas abertas, percebendo que foi retirado o tambor de uma das portas de vidro e o cadeado da porta pantográfica danificado. Foram furtadas sete bicicletas, todas da marca Oggi.

Câmeras de vigilância do local flagraram a ação criminosa. Dois indivíduos que estavam em uma picape cor preta que transitava inicialmente do bairro Santo Antônio sentido ao Centro, efetuou uma manobra de retorno no meio da via, estacionou em frente à loja, onde desceram e praticaram o furto, voltando posteriormente sentido ao bairro Santo Antônio.

Materiais de construção são furtados no bairro Urciano Lemos

Na terça-feira (18), por volta das 7h, a Polícia Militar (PM) à avenida José Severino de Aguiar, no bairro Urciano Lemos, onde a vítima de 46 anos relatou que ao chegar em seu estabelecimento comercial, que está em reforma, se deparou com a grade de entrada principal arrombada.

Ela constatou que foram furtados um carrinho de mão cor azul, uma pá, uma enxada, uma picareta, uma marreta, uma peneira, um enxadão e um par de botinas.

De acordo com a ocorrência, câmeras de videomonitoramento flagraram a ação criminosa e podem auxiliar a polícia na localização e prisão do autor. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 190, 197 e 181.

Morador flagra furto de metais e aciona a polícia

Na terça-feira (18), por volta das 15h, a PM compareceu à avenida José Ananias de Aguiar, no bairro Fertiza, onde a vítima de 44 anos relatou que ao lado de seu local de trabalho possui um terreno onde encontram-se quatro ônibus para desmanche.

Ela ouviu um barulho aparentemente de que alguém estava cortando alguns objetos dentro dos ônibus e quando saiu para verificar se deparou com um homem que se assustou e saiu correndo, levando alumínio e cobre, deixando para trás uma carteira com cédula de identidade em nome de G.S.R., 36 anos.

Rastreamentos estão sendo realizados na tentativa de localizar e prender o autor. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 190, 197 e 181.