Educa Trânsito leva ações educativas e exposição de veículos envolvidos em acidente de 18 a 23 de setembro

A Secretaria Municipal de Segurança Pública promove, a partir do próximo domingo (18), o Educa Trânsito 2022. São diversas ações programadas até o dia 23 de setembro nos bairros e região central da cidade, com o objetivo de promover a conscientização de motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres sobre a importância de um trânsito mais humanizado e seguro.

As atividades contam com parceria de órgãos e entidades de trânsito como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep) e Associação de Apoio ao Condenado (Apac).

Entre as ações previstas estão blitzes educativas, conversa com alunos das escolas municipais e exposição de veículos envolvidos em acidentes nas principais rotatórias do Centro e bairros de Araxá.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, destaca que os investimentos da Prefeitura de Araxá em melhorias na mobilidade urbana contribuem muito para a redução de acidentes, mas a participação da população é fundamental.

“A nossa equipe de Educação para o Trânsito realiza ações frequentes para chamar a atenção dos condutores e pedestres sobre as boas práticas no trânsito, a melhoria da sinalização é constante, mas precisamos da colaboração da sociedade. Todos precisam ser mais conscientes e prudentes para que possamos salvar vidas”, afirma.

PROGRAMAÇÃO EDUCA TRÂNSITO ARAXÁ 2022



Dia 18/09 (domingo)



– 9h: Blitz Educativa na Estância Hidromineral do Barreiro.

Dia 19/09 (segunda)



– 9h: Blitz Educativa na Av. Imbiara (em frente ao shopping).

– 14h: Ação Educativa na Escola Municipal Agar de Affonseca e Silva, no bairro Pão de Açúcar 4.

Dia 20/09 (terça)



– 9h: Blitz Educativa na Rua Uberaba (Viaduto Max Neumann).

-14h: Ação Educativa na Escola Municipal Alice Moura, no bairro Fertiza.

Dia 21/09 (quarta)



– 9h: Blitz Educativa na Av. Wilson Borges (próximo à rotatória da Av. Ecológica).

– 14h: Ação Educativa na Escola Municipal Pio XII, no Recanto das Mangueiras.

Dia 22/09 (quinta)



– 9h: Blitz Educativa na Av. Pedro de Paula Lemos (próximo à Uninordeste).

– 14h: Ação Educativa na Escola Municipal Romália Porfírio de Azevedo Leite, no bairro Max Neumann.

Dia 23/09 (sexta)



– 9h: Blitz Educativa na Av. Antônio Carlos, no Centro.

– 14h: Ação Educativa na Escola Municipal José Bento, na Comunidade Rural Boca da Mata.