Araxá conta com 233 sessões eleitorais divididas em 28 locais de votação. São mais de 77.110 eleitores aptos a votar para vereador e prefeito no dia 15 de novembro, segundo a última atualização do Sistema Eleitoral. São 15 cadeiras em disputa para o Legislativo. O horário de votação é das 7h às 17h.

Confira os locais