Empossada a nova equipe de governo

O prefeito de Araxá, Robson Magela, e o vice Mauro Chaves, empossaram o secretariado da nova Administração Municipal em cerimônia realizada no Teatro Municipal, na manhã deste sábado (2). Ao todo, foram 17 nomeados entre secretários municipais, presidentes de fundações e superintendentes de institutos.

A solenidade de posse também contou com a presença do deputado estadual Bosco, do presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, e vereadores.

Após as assinaturas dos termos de posse, Robson destacou em seu pronunciamento que a equipe de governo está à total disposição dos vereadores, reiterando o compromisso de uma gestão participativa.

“Podem ter certeza que nós vamos deixar um legado muito grande para a cidade. Não queremos ser lembrados pelas grandes obras, mas sim por trazer para Araxá a UTI neonatal, com a ajuda de todos”, relatou o prefeito.

O vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, reiterou que o início deste novo mandato será marcado por muita dedicação, união e principalmente mudanças. “É muito honroso fazer parte desta equipe de secretários. Tenho certeza que faremos um grande trabalho”, relatou.

Secretariado da nova Administração Municipal

– Secretário de Governo: Vice-prefeito Mauro Chaves



– Secretária de Ação Social: Cristiane Gonçalves Pereira



– Secretária de Saúde: Diane Dutra



– Secretária de Educação: Zulma Moreira



– Secretário de Segurança Pública: Major Eurípedes Lemos



– Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo: Juliano Cesar da Silva



– Secretário de Agricultura e Pecuária: Fárley Pereira de Aquino



– Secretário de Esportes: José Antunes Soares Júnior (Dedé)



– Secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana: Sebastião Donizete de Souza



– Secretário de Serviços Urbanos: Ricardo Alexandre da Silva (Kaká)



– Secretário de Fazenda, Planejamento e Gestão: Chico Leitão



– Procurador-Geral do Município: Rick Paranhos



– Controlador e Auditor Geral: Daniel Rosa



– Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto: Cynthia Verçosa



– Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá: Taciana Almeida



– Superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA): Ney Dutra



– Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema): Rogério Farah