Empresa araxaense participa da maior feira de mineração da América Latina

A Instale Tecnologia esteve presente mostrando os serviços especialmente desenvolvidos para o setor de mineração na 17ª edição da Exposibram (Exposição Internacional de Mineração).

Com um estande de 25 m², localizado no pavilhão principal, a Instale Tecnologia mostrou como a empresa está aplicando a inovação com as soluções de monitoramento online de equipamentos e processos de transporte e operação de mina. As iniciativas visam dar maior visibilidade das operações de transporte, reduzir custos e impactar os negócios de forma estratégica e sustentável aumentando a lucratividade de nossos clientes.

A Exposibram

Com mais de 40 mil visitantes e 500 expositores, a Exposibram e o Congresso Brasileiro de Mineração reúnem, a cada dois anos, centenas de empresários, representantes de organizações governamentais e privadas em um só lugar. Em 2017, os eventos entraram em sua 17ª edição, que foi realizada entre os dias 18 e 21 de setembro, em Belo Horizonte (MG), pelo Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM.

A Instale Tecnologia

Fundada em 2006, a Instale investe constantemente em pesquisa tecnológica para o desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras. Desenvolvemos inteligência embarcada através do uso de softwares, hardwares e sensores. Nossas soluções de software combinam e analisam os dados que realmente importam para a organização e utiliza dispositivos que permitem a coleta de informações específicas de negócio e que trazem uma visão estratégica antes não permitida.