Enapa fortalece Araxá como referência em ações voltadas para o tema “adoção”

Sonho, adoção, família! Araxá foi sede do 25º Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, o Enapa 2022, e superou as expectativas. O evento ocorreu entre os dias 9 e 11 de junho e contou com a presença de mais de 600 pessoas durante os três dias de atividades, de 18 Estados do país.

O maior encontro nacional voltado ao tema adoção teve como tema central “Construindo Redes, Aquecendo Vidas”, reunindo Grupos de Apoio à Adoção, órgãos públicos e Sociedade Civil Organizada. Com inúmeras histórias de vida transformadas e repletas de amor, o evento buscou, através de reflexões e discussões construtivas, contribuir para a garantia da convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes.

O encontro aconteceu no Espaço Grann Hall em formato híbrido, com possibilidade de participação online e presencial. Dessa forma, pretendentes à adoção, magistrados, servidores, promotores, comunidade acadêmica, pais, mães e filhos e interessados no assunto, também estiveram no evento.

A presidente do Grupo de Apoio à Adoção “Aquecendo Vidas” de Araxá, Cristiane Mirza, destacou que o encontro fortaleceu a cidade como referência no tema “adoção”. “Quando o Enapa é realizado em um uma cidade, ela segue no caminho do fortalecimento da rede protetiva da criança e do adolescente, fomenta a criação de novos grupos de apoio à adoção e há um networking incrível durante todo o evento, pois os participantes podem auxiliar e contribuir nas estratégias cotidianas de cada grupo que serão colocadas em prática com muito carinho”, conclui.