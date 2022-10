Entrega dos projetos da Lei Calmon Barreto 2 termina na próxima segunda (31)

Termina na próxima segunda-feira, 31 de outubro, às 17h, o prazo para apresentação das propostas da Lei Municipal Calmon Barreto 2 para os artistas previamente inscritos no Cadastro Municipal de Cultura. Os projetos devem ser entregues, presencialmente, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha. Nesta etapa da lei, R$ 96.000 serão distribuídos à classe artística de Araxá.

Ambos os editais (003 e 004) são voltados a todas as artes integradas e estão disponíveis no site da Fundação Cultural Calmon Barreto ( www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br ).

O edital 003 abrange as categorias de projetos coletivos/banda/grupos, com a premiação de 12 propostas que receberão o incentivo de R$ 6.000 cada. Já o edital 004 vai premiar oito propostas na categoria de projetos solo/dupla, com o valor unitário de R$ 3.000. É necessário ler com atenção todas as informações dispostas nos documentos.

Os projetos aprovados se apresentarão nas festividades da 2ª edição do evento ‘Neste Natal Seja Luz’, que vai acontecer em vários pontos da cidade, entre os dias 3 e 20 de dezembro.

Acesse os editais na íntegra:



– Premiação projetos coletivos/banda/grupos – https://bit.ly/3eaSUc3

– Premiação projetos solo/dupla – https://bit.ly/3edIU1G