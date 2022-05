Escola Municipal Alice Moura fica em 1º lugar no Proalfa 2022

A Escola Municipal Alice Moura conquistou o 1º lugar no Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) entre todas as instituições avaliadas em Araxá.

O Proalfa é aplicado pelo Governo de Minas e tem como principal objetivo verificar o nível de alfabetização das crianças matriculadas nas escolas públicas do Estado. A avaliação faz parte do Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública (Simave), que por meio de provas padronizadas de larga escala verifica os resultados do Proalfa e também do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb).

O exame acontece anualmente e avalia todos os alunos do 2º e 5º anos dos anos iniciais, 9º ano dos anos finais e 3º ano do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Em Araxá, somente quatro escolas rurais não participaram do processo devido ao número de alunos estar abaixo de uma representação em percentual.

A coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Fabíola Melo, destaca que o resultado obtido pela Escola Alice Moura poderá contribuir para a efetividade de diversas ações e motivação da equipe. “A Secretaria de Educação parabeniza toda a equipe da escola pelo excelente resultado e reafirma a preocupação em continuar garantindo o mesmo direito a todos os alunos da rede municipal, ou seja, uma aprendizagem significativa e real”, afirma.

A secretária Zulma Moreira reitera que o Proalfa permite verificar como está o andamento do ensino aplicado em Araxá. “Vimos que Minas Gerais obteve uma perda menor do que esperávamos, entre 8% e 11%, comparada aos anos anteriores devido ao período de pandemia e aulas não presenciais. Ficamos imensamente felizes com a conclusão da avaliação, que apresentou um resultado positivo nas escolas municipais e conseguimos um resultado de qualidade em relação à aprendizagem de nossos alunos”, afirma.

O prefeito Robson Magela parabeniza toda a comunidade escolar da Alice Moura e ressalta que a educação é um dos principais setores que tem recebido investimentos da atual gestão. “A prefeitura não está medindo esforços para que nossos alunos tenham estrutura moderna e profissionais diferenciados. São mobiliários novos, tablets, laboratórios de informática e equipes altamente comprometidas com a qualidade do ensino. E a prova disso é esse belo resultado conquistado pela Escola Alice Moura e também o bom desempenho obtido por outras escolas municipais”, conclui.