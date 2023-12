Escola Municipal de Música apresenta a peça teatral A Arte no Tempo, nesta quarta (6)

A Escola Municipal de Música “Maestro Elias Porfírio de Azevedo” promove a apresentação da peça teatral “A Arte No Tempo”, nesta quarta-feira (6). O evento acontece na plataforma da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) com entrada gratuita, a partir das 19h30.

O projeto é idealizado pelos alunos do 1° ano do Curso Técnico de Instrumento Musical, como trabalho pedagógico das disciplinas de História da Arte e Som e Ritmo. Na apresentação serão retratadas as fases da arte desde a pré-história à modernidade, de forma lúdica e interativa, conforme ressalta o professor Lincoln Kailler.

“Na peça, os alunos vão atuar como se fossem os artistas de diversos tempos da história, onde irão interagir entre si e com o público. Em algumas partes como, por exemplo, a que transita pelo tempo babilônico, contaremos com apresentações musicais. Toda a comunidade está convidada a prestigiar”, destaca.