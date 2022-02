Escola Municipal de Música está com vagas abertas para o projeto Canto Coral

Para que tem vontade de aprender a cantar ou de ter alguma experiência com o canto, esta pode ser a oportunidade de começar a praticar. A Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo está com 30 vagas abertas para o projeto ‘Canto Coral Titina Rosa’.

Durante as atividades, os alunos poderão desenvolver suas capacidades com a música e trabalhar elementos sonoros como: altura (grave e agudo), intensidade, duração, timbre e densidade, além de explorar a criação musical por meio do estudo da melodia, harmonia e ritmo.

Para participar é necessário ter mais de 10 anos de idade e agendar a audição por meio do WhatsApp: (34) 98843 – 7291, até o dia 15 de fevereiro. A seleção será realizada no Teatro Municipal. A formação do grupo será mista, ou seja, abrangerá todas as faixas etárias.

De acordo com o professor Danilo Duarte, o coral traz inúmeros benefícios, tanto no quesito consciência corporal quanto no social. “O coral é vantajoso para todas as idades. Seu repertório é extenso e abrange músicas que vão desde as mais populares até as clássicas. E para este projeto, a pessoa não precisa ter experiência com o canto. Todos vão participar”, destaca.