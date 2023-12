Escola Municipal de Música realiza a formatura dos alunos do Curso Técnico em Instrumento Musical

A Escola Municipal de Música “Maestro Elias Porfírio de Azevedo” promoveu a formatura dos alunos do Curso Técnico em Instrumento Musical, nesta quarta-feira (13). A cerimônia foi realizada no auditório da Acia e contou com formandos nas áreas de flauta transversal, violão e piano.

Após a solenidade, os cinco formandos apresentaram, individualmente e em grupo, os números musicais finais do curso, conforme prevê o protocolo da formatura. A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Cynthia Verçosa, ressalta que o curso técnico é gratuito e já se consolidou na formação de novos músicos.

“É gratificante ver alunos que participaram do curso trabalhando como professores na própria escola ou atuando no mercado. Em 2023, tivemos um aumento considerável de vagas para novos instrumentos e, para o ano que vem, pretendemos manter essa oferta. É importante que os interessados fiquem atentos à divulgação do novo edital, que será lançado entre o fim de janeiro e fevereiro”, pontua.

Sobre o curso

Com três anos de duração e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), a certificação de Técnico em Instrumento Musical proporciona a atuação no mercado de trabalho em funções como produtor musical, professor, arranjador, regente, entre outras.

“O curso é ministrado desde 2005, e de lá para cá formou diversos alunos de Araxá e de cidades da região. Na grade curricular, além do instrumento escolhido pelo estudante, contamos com disciplinas complementares, que proporcionam um conhecimento mais amplo sobre toda a estrutura musical”, enfatiza o coordenador Adriano Rivas.

Formandos 2023

• Bianca Rosa de Mesquita Mucci – Flauta Transversal

• Bruno Nogueira Lourenço – Violão

• Cristyan Dos Reis Ribeiro – Piano

• Graziela Cruvinel Milione – Flauta Transversal

• Patrick German Helena – Violão