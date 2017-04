Escolas e Núcleos de Convivência da PMA comemoram Páscoa com diversas atividades

A Prefeitura de Araxá realizou diversas atividades em comemoração à Páscoa. As escolas municipais desenvolveram atividades com os alunos e outros setores da administração também promoveram ações voltadas à data.

Entre os destaques, o Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Bairro Leblon abriu as suas portas para reunir a comunidade da localidade e adjacências e festejar a Páscoa. A coordenadora do espaço, Laudicéia Batista, e equipe do centro recepcionaram muitas pessoas que prestigiaram a iniciativa.

Apresentações musicais e artísticas envolvendo os colaboradores do núcleo e as crianças beneficiadas com as atividades realizadas toda a semana foram atrações. Houve também distribuição de ovos de Páscoa para os pequenos cidadãos e uma mensagem de reflexão sobre a data na vida de cada um foi lida para o público presente.

De acordo com a Laudicéia, o evento reflete o movimento que é recebido pelo Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do bairro Leblon no seu dia-a-dia. “As atividades são muito importantes para toda a comunidade da nossa região. Os adultos saem da ociosidade do dia-a-dia e as crianças têm a oportunidade de um lazer saudável. Então, acredito que essas atividades nos espaços de um modo geral só tendem a contribuir com o bem-estar dos nossos usuários”, comenta.

A aula de zumba, para as mulheres, e o artesanato, para as crianças, finalizaram as atividades que marcaram a Páscoa no Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Bairro Leblon.

Ângela Elizabete dos Reis acredita que o espaço mudou a sua vida para melhor. “É muito importante principalmente para nós aqui no bairro. As pessoas mais carentes não têm condições de pagar uma academia, o núcleo ajuda bastante preenchendo o horário das crianças evitando que elas façam coisas erradas”, afirma a auxiliar do lar.

Silvia Helena de Almeida Fernandes vai ao núcleo diariamente em busca de energia positiva. “Estou adorando vim para cá. Gosto de está aqui por causa da Zumba, gosto de vim cantar e estou querendo entrar na aula de violão”, comemora a aposentada.

Laudicéia reitera que adolescentes também participam das atividades oferecidas pelo núcleo que conta com o apoio de toda a administração municipal. “Diariamente cerca de 120 pessoas passam por aqui entre aulas de Zumba, de canto, de violão e artesanato, e no mês de março tivemos 1189 atendimentos. Estamos aqui de portas abertas para receber bem a todos”, diz a coordenadora.

Os Núcleos dos bairros Boa Vista e Bom Jesus e as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), bairros Francisco Duarte e Abolição também promoveram atividades voltadas para a Páscoa. Nos Núcleos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos bairros Pão de Açúcar e Santo Antônio, a Páscoa também foi muito festejada com muitas atividades.