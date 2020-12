Estado promove etapa on-line dos Jogos Escolares de Minas Gerais; inscrições vão até dia 20

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) realiza, até março de 2021, a etapa virtual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (e-Jemg), nas modalidades xadrez on-line, Fifa 2020 e NBA 2K20. As competições são destinadas a estudantes de escolas públicas e privadas do estado de Minas Gerais.

O e-Jemg é uma ação realizada pela Sedese em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG). A execução das disputas fica a cargo da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).

Competição

As primeiras competições começam em 29 e 30/12, com disputas na plataforma do chess.com, para estudantes de 12 a 14 anos (módulo I) e de 15 a 17 anos (módulo II), nos naipes masculino e feminino.

As inscrições podem ser realizadas até 20/12, neste link. A ficha deve ser preenchida pelo professor da escola.

Para conferir o cronograma das competições, acesse http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/.

Pandemia

Neste ano, devido à pandemia de Covid-19, para evitar a aglomeração de pessoas, os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) presenciais tiveram as competições suspensas, como forma de evitar uma possível propagação da doença.