Estoque de vacinas da Pfizer esgota e imunização de pessoas a partir de 45 anos com comorbidades é suspensa

A Secretaria Municipal de Saúde informa que está suspensa a vacinação contra Covid-19 de pessoas entre 45 e 59 anos com comorbidades em função da aplicação de todas as doses da Pfizer/Comirnaty enviadas pelo Estado.

O município ampliou a faixa etária de idade contemplada nesta fase da campanha devido à logística necessária para aplicação desse imunizante, como por exemplo, técnicas de armanezamento e manuseio. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda a chegada de um novo lote encaminhado pelo Governo do Estado para retomar a vacinação do grupo.

Já vacinação aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos de 85 a 89 anos, que receberam AstraZeneca/Covishield/ entre os dias 2 e 3 de março e de portadores de síndrome de down e de deficiência permanente assistidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) que tenham acima de 18 anos continua nesta sexta-feira (28). A imunização para esse público ocorre no ginásio do Colégio Dom Bosco para pedestres e no Expominas para a modalidade drive-thru, das 8h às 16h.

Para receber a segunda aplicação, os idosos devem levar o comprovante da 1ª dose e cópia da identidade e CPF. O período recomendado entre a primeira e a segunda dose desse imunizante é de 12 semanas. Para portadores de síndrome de down e de deficiência permanente os documentos exigidos na hora da imunização são cópia (xerox) do CPF, RG, comprovante de residência, Cartão de SUS (se tiver) e a declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. Deficientes permanentes também devem levar cópia (xerox) do cartão BPC.

Campanha Vacinação Solidária



A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.