Evento ‘Páscoa Iluminada’ é adiado

O Grande Hotel Termas de Araxá, na condição de apresentador e patrocinador da sétima edição da Páscoa Iluminada, comunica a todos que, seguindo orientações do Ministério da Saúde e Governo do Estado de Minas Gerais, em decorrência da crescente escalada de disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) e o risco eminente de transmissão, declara adiada a programação da temporada do evento para o período de 06 a 23 de agosto de 2020.

Os ingressos adquiridos poderão ser utilizados na nova data ou devolvidos na recepção do hotel. Esperamos que este desafio mundial seja contornado o mais breve e que possamos retomar nossa rotina com confiança e alegria.