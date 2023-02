Executivo apresenta prestação de contas em Audiência Pública

O Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto recebeu, na tarde desta sexta-feira (24), Audiência Pública para apresentação da prestação de contas do Município referente ao último quadrimestre de 2022. A sessão foi dirigida pelo presidente da Casa, vereador Bosco Júnior.

O controlador geral do município, Dr. Bruno Borges Almeida, apresentou as informações da execução orçamentária referente ao período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 (3º quadrimestre). Ele abriu a sessão lembrando a obrigatoriedade legal de se apresentar essa prestação de contas quadrimestralmente.

Bruno destacou que, nos meses de setembro a dezembro, o Município realizou a receita de R$ 206.459.679,65, o que representa um acréscimo 6,78% em relação ao mesmo período de 2021. Bruno afirmou que esse acréscimo ocorreu devido ao aumento das receitas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e transferência de instituições privadas (em especial CBMM), no exercício de 2022.

Outro ponto importante apresentado pelo controlador diz respeito aos gastos por órgão administrativo no período. Os mesmos ficaram acima dos parâmetros definidos, principalmente devido ao pagamento do 13º salário, abono salarial e diversas obras realizadas, apresentando déficit orçamentário de R$ 9.547.734,38. “Esse movimento de déficit no fim do exercício é considerado normal e frequente, considerando que no balanço do ano, cujo relatório definitivo será emitido em breve, o resultado deverá ser positivo”, salientou Bruno.

Ao final do encontro o controlador lembrou a existência do portal da transparência do município de Araxá, no qual podem ser encontradas informações mais detalhadas da arrecadação de receitas e realização de gastos públicos.

A íntegra do relatório apresentado encontra-se disponível no portal araxa.mg.leg.br.