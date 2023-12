Exposição e entrega de certificados marcam a conclusão dos cursos de Bordado em Ponto Cruz e Crochê e Tricô

O Ateliê de Tecelagem “Hermantina Drummond” realizou a entrega dos certificados de conclusão do módulo básico para alunas dos cursos livres de Bordado em Ponto Cruz; e Crochê e Tricô, nesta terça-feira (12). O momento foi realizado juntamente com uma exposição dos produtos produzidos durante as aulas.

Os cursos oferecidos gratuitamente pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), tiveram carga horária de 30 horas e contaram com a participação de 12 alunas. Uma delas é a nutricionista Aline Torres de Melo, de 36 anos. Participante das aulas de crochê e tricô, ela descobriu novas habilidades.

“O curso rendeu momentos em que eu esqueço os problemas e entro de cabeça no crochê. O dia a dia é corrido, e eu estou levando esta oportunidade como uma terapia, onde também aprendi a fazer belos produtos. Aprender este ofício foi uma coisa que eu nunca imaginei. Amei a equipe e as amizades que fiz”, conta.

Além de realizar o repasse das técnicas às novas gerações, a iniciativa buscou incentivar o empreendedorismo, conforme destaca a coordenadora Adelina Menezes.

“Foi possível perceber que algumas alunas têm esse objetivo empreendedor e, inclusive, já começaram a confeccionar esses produtos como uma fonte de renda. A exposição final teve a apresentação de peças de qualidade, que superaram a proposta do módulo básico. O resultado foi muito satisfatório”, ressalta.