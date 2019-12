Exposição interativa “Seiva” é aberta ao público; conheça o conceito da obra

Não dá para ficar indiferente. Formas, cores, sons despertam sensações variadas em quem passa pelo pátio da Igreja Matriz de São Domingos. É a exposição “Seiva”, parte do circuito Caminhos de Luz. “Essa obra fala sobre a importância da floresta, principalmente da Floresta Amazônica para a sobrevivência humana. O nome ‘Seiva’ vem da matéria essencial. Seiva é o material que circula no sistema vascular de uma planta. É responsável pelo transporte de nutrientes para todas as suas células e é essencial para a vida, como o sangue humano”, explica o artista plástico Leandro Mendes idealizador da obra.



Foram meses de preparação desde o conceito inicial até a montagem final. Seiva é uma instalação interativa lumínica e sonora. O sistema de iluminação é composto por tubos sanfonados translúcidos com fitas de LED digital no interior criando um grande volume de luz uniforme. “Animações em tempo real são disparadas. Cada animação vem acompanhada por uma ambientação sonora composta por sons reais processados derivados da fauna amazônica, criando paisagens sonoras inéditas”, ressalta Leandro.



Ainda segundo o artista plástico quem for conferir vai interagir e se surpreender. A instalação pode ser visitada gratuitamente. “Achei fantástico. É mesmo para refletirmos sobre esse bem finito que é a natureza”, diz Laura Aguiar que visitou a instalação nesta terça-feira (10).



Um presente de Natal



O circuito Caminhos de Luz é uma exposição interativa composta por obras de artes visuais (esculturas e instalações) em espaço público aberto nas praças da cidade de Araxá. Todas as atrações são gratuitas e vão ser exibidas diariamente, no período de 25 dias de 18h às 6h.



O “Caminhos de Luz” é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio máster da CBMM e patrocínio da Cemig; apoio da Prefeitura Municipal de Araxá e ACIA.



Serviço

CAMINHOS DE LUZ

Data: de 01 a 25/12

Local: Parque do Cristo, Avenida Antônio Carlos e Avenida Imbiara

Horário: 18h às 23h

Exposição gratuita