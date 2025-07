Falta de energia pode afetar abastecimento de água em mais de 100 bairros de Araxá nesta terça (22)

A Copasa informou que o abastecimento de água em diversos bairros de Araxá poderá ser afetado na próxima terça-feira, dia 22 de julho, devido a uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica pela concessionária responsável.

De acordo com a companhia, a paralisação temporária no fornecimento de energia pode provocar intermitência no abastecimento de água, ou seja, o fornecimento poderá oscilar ou ser interrompido em algumas regiões da cidade.

A previsão é que a normalização do sistema ocorra gradualmente assim que a energia for restabelecida. A Copasa orienta que a população adote o uso consciente da água, evitando desperdícios durante o período de instabilidade.

A empresa também destaca que imóveis com caixas d’água em condições adequadas de reserva poderão não ser impactados pela interrupção temporária, conforme recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Bairros afetados

A intermitência no abastecimento pode atingir mais de 100 bairros, incluindo:

Abolição, Ademar Rodrigues Vale, Aeroporto, Aeroporto II, Alvorada, Amazonas, Ana Antônia, Ana Antônia II, Ana Pinto de Almeida, Arassol, Área II, Armando Santos, Associação Habitacional Araxá, Bom Jesus, Camuá, Casa Branca, Centro, Chapada, Cincinato de Ávila, Clodomiro Camargos Costa, Clóvis de Freitas Leal, Condomínios Villagio I, II e III, Das Mangueiras, Domingos Zema, Dona Adélia II, Dona Beja, Estância, Fertiza, Francisco Duarte, Guilhermina Vieira Chaer, Jardim América, Jardim Bela Vista, Jardim Canto dos Pássaros, Jardim Cecília, Jardim das Oliveiras, Jardim Esplêndido, Jardim Europa (I ao V), Jardim Morada do Sol, Jardim Primavera II, Jardim Residencial Bela Vista, João Bosco Teixeira, João Ribeiro, José Ferreira Guimarães, Leblon, Leda Barcelos, Loteamentos Residencial Monte Jardim, Roberto Pedrina e Vecol, Luiz Ricardo Vieira Chaer, Matadouro Velho, Max Newmann (I e II), Monte Belo, Monte Verde, Nascente do Sol, Novo Horizonte, Novo Orozino Teixeira, Novo Pão de Açúcar (incluindo IV), Novo Santo Antônio, Novo São Geraldo, Odilon José Carneiro, Orozino Teixeira, Parque das Flores, Parque das Mangabeiras (I, IV e V), Pedra Azul, PEP 12, Portal do Camburi, Primavera, Quintas do Lago, Rancho das Orquídeas, Recanto do Bosque, Recanto do Valle, Residenciais Bela Vista, Boa Vista, Bocaina, das Acácias, Espanha, Fenícia, Flora Urciano, Jardim Natália, Pão de Açúcar, Solares, Vitória, Riviera do Lago, Salomão Drumond, Santa Mônica, Santa Rita, Santo Antônio, São Cristóvão, São Domingos, São Francisco, São Geraldo, São Vicente, Serra Morena, Tiradentes, Urciano Lemos, Vale dos Araxá, Veredas da Cidade, Veredas do Belvedere, Vila Andreia, Vila das Artes, Vila Doutor Pedro Pezzute, Vila Guimarães, Vila Jardim, Vila Padre Alaor, Vila Rica, Vila Santa Luzia, Vila Santa Rita, Vila Santa Terezinha, Vila São Pedro, Vila Silvéria, Vila Universitária, Vila Verde I e II, e Villa Mayor.

Orientação

A Copasa reforça que está à disposição para esclarecimentos e orientações por meio dos canais de atendimento:

Site: www.copasa.com.br

Aplicativo Copasa Digital

Central de Atendimento: 115 (ligação gratuita)

Moradores devem se programar e, se possível, reservar água com antecedência para evitar transtornos durante o período de possível intermitência.