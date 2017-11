Faltas em consultas geram transtornos no atendimento nas Unidades de Saúde

Ausências crescentes na Unisa, Unisul e Unileste privam outros pacientes de se consultarem.

O setor de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde realizou balanço dos atendimentos do segundo quadrimestre de 2017 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e constatou que muitos pacientes vão às Unidades, marcam as consultas e depois não comparecem para o atendimento médico. Isso tem gerado transtorno no sistema de agendamento. Em decorrência da situação, a Secretaria de Saúde decidiu praticar medidas para minimizar o problema e, principalmente, para não privar outros usuários de receberem atendimento.

O balanço dos atendimentos em Clínica Médica considerou os 23.463 agendamentos nas ESFs (programados: grupos prioritários como Hipertensos, Diabéticos, Criança, Gestante, entre outros), Unisa e Unisul, resultando em 1.334 faltas. O levantamento considerou na Unisul e Unileste as consultas de pediatria e ginecologia, sendo, respectivamente, 384 faltas entre os 2.138 agendamentos e 927 faltas em 2.122 marcações.

A enfermeira Daniela Neves destaca que os balanços das demais UBSs estão sendo realizados, mas além disso, será desenvolvido um trabalho de conscientização da população quanto à importância de comparecer às consultas.

“Contaremos com reuniões de sensibilizações na Câmara de Vereadores, Conselho Municipal de Saúde e com as equipes. O número de faltas será, periodicamente, informado para a comunidade”, destaca a enfermeira.